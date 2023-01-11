Эксперт назвал лучшие мониторы для игрового компьютера в 2022 г.

При покупке нового монитора для компьютера важно обращать внимание на несколько деталей. Это разрешение, размер, тип матрицы, HDR и пр.

Так, если у вас бюджетный компьютер или если вы киберспортсмен, то оптимальным решением для вас станет покупка монитора с разрешением 1080p. Если компьютер вам нужен для работы с видео, с графикой, с документами, если вы хотите получить высокую детализацию в играх и если компьютерная сборка стоит 80-120 тысяч рублей, то выбирайте 1440p. А если вы выбираете монитор на будущее, то есть планируете пользоваться им долго, то берите 4К. Но все эти разрешения относятся именно к стандартному соотношению сторон: 16:9.

Лучшие модели для 1080p