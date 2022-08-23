Эксперт рассказал о способности расширений браузеров красть ваши пароли

«У современных браузеров, таких как Google Chrome или "Яндекс Браузер", есть система разрешений для расширений, однако многим расширениям для корректной работы необходим доступ ко всем данным. Нередко расширения получают информацию о всех действиях пользователя в интернете, перехватывают пароли, отслеживают просмотр страницы, вставляют рекламу на сайт и многое другое. Опасной может быть даже программа, которой нужен доступ всего к одному сайту», — рассказал Казанцев.

Поэтому он порекомендовал удалить все ненужные расширения, оставив только самые необходимые. Устанавливать нужно те программы, разработчиков которых вы знаете. Так, официальное расширение для заметок OneNote от Microsoft с большей вероятностью будет безопасным. Следует также обращать внимание на то, какие разрешения запрашивает расширение. Если программа предназначена только для одного сайта, то она должна иметь доступ только к нему.