Эксперт разъяснил, нужно ли покупать новый компьютер под Windows 10 после «смерти» Windows 7

На вопросы о прекращении поддержки «семёрки» ответил шеф-аналитик компании TeleTrade Пётр Пушкарёв. Он объяснил, что обслуживание операционной системы дольше десяти лет становится для компании-разработчика нерентабельным. Кроме того, у большинства пользователей, как правило, уже установлена более свежая версия, потому логичнее направить средства на поддержку новых технологий.

Эксперт считает, что если пользователь не сразу перейдёт на Windows 10 с «семёрки», то ничего страшного не случится.

«”Конца света" не будет, просто перестанут приходить необходимые обновления, и техника будет куда более беззащитна перед лицом вирусной опасности... Но если пользователь аккуратный и старается не заводить в интернете "связей" с сомнительными сайтами, не качает пиратских продуктов, то и на старой операционке техника вполне может прослужить ещё несколько лет», — заявил Пушкарёв.