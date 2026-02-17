Эксперты нашли в ПК-процессорах опасный дефект, который незаметно портит данные

Масштабы проблемы выяснились, когда IT-гиганты стали проверять свои сервера. Оказалось, что примерно один из тысячи процессоров в их стойках может выдавать такие скрытые ошибки. В масштабах огромного дата-центра это означает сотни неверных результатов в день. В опасности и обычные ПК-процессоры, хоть негативный эффект в такой ситуации может быть не таким фатальным.

Ученые и инженеры сейчас ищут способы защиты. Полностью исключить дефекты невозможно — это сделает процессоры слишком дорогими. Поэтому предлагается внедрять системы слежения за «здоровьем» процессоров прямо в дата-центрах и создавать программы, которые умеют перепроверять результаты.