Эксперты назвали лучший компьютерный процессор дешевле пяти тысяч рублей

Для тестовой рабочей станции специалисты портала взяли:

материнские платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2 и Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;

видеокарту GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;

оперативная память 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX и 4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage.

Испытывали процессоры в 12 играх, включая Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4, Far Cry 5 и World Of Tanks. Во всех играх специалисты замеряли минимальные и средние значения частоты кадров (FPS).

Итак, в среднем разбег по FPS оказался в пользу Ryzen 3 1200. При этом многие игры запускались в высоком качестве.