Эксперты назвали лучший компьютерный процессор дешевле пяти тысяч рублей
Для тестовой рабочей станции специалисты портала взяли:
- материнские платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2 и Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;
- видеокарту GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;
- оперативная память 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX и 4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage.
Испытывали процессоры в 12 играх, включая Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4, Far Cry 5 и World Of Tanks. Во всех играх специалисты замеряли минимальные и средние значения частоты кадров (FPS).
Итак, в среднем разбег по FPS оказался в пользу Ryzen 3 1200. При этом многие игры запускались в высоком качестве.
Overclockers
Авторы публикации также не поленились оценить соотношение стоимости и производительности процессоров. В качестве средневзвешенной цены для Pentium G5400 взяли $63, а для Ryzen 3 1200 — $55. Делили стоимость на среднюю FPS.
Итак, выгоднее всего приобретать модель от AMD. Она оказалась лучше конкурента по соотношению цена/FPS на 25-40% в зависимости от режима работы и разрешения. То есть Ryzen 3 1200 быстрее Pentium G5400, да и стоит дешевле.