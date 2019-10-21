Эксперты назвали лучший компьютерный процессор дешевле пяти тысяч рублей

Авторы публикации также не поленились оценить соотношение стоимости и производительности процессоров. В качестве средневзвешенной цены для Pentium G5400 взяли $63, а для Ryzen 3 1200 — $55. Делили стоимость на среднюю FPS.

Итак, выгоднее всего приобретать модель от AMD. Она оказалась лучше конкурента по соотношению цена/FPS на 25-40% в зависимости от режима работы и разрешения. То есть Ryzen 3 1200 быстрее Pentium G5400, да и стоит дешевле.