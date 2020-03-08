Эксперты обнаружили угрозу утечки данных в процессорах AMD

Проблема затрагивает процессоры, выпущенные в период с 2011 года. Речь идёт об атаках по сторонним каналам под названием Take A Way. Для их осуществления используется механизм предсказания каналов кэша первого уровня. Так можно получить доступ к данным в памяти.

Этим атакам подвержены процессоры AMD на базе микроархитектур Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Zen (Ryzen, Epic), Zen+ и Zen2, которые были выпущены с 2011 по 2019 годы. Интересно, что представленная методика атак очень похожа на Spectre, от которой страдают процессоры Intel.

Эксперты ещё в августе 2019 передали информацию в компанию AMD. Компания ответила только вчера. Она подтвердила данные об атак «Take A Way», но утверждает, что их невозможно реализовать. AMD советует обновлять операционные системы и антивирусные программы.