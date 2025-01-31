Эксперты объяснили, можно ли PS5 переделать в военный компьютер

Эксперты объяснили, можно ли PS5 переделать в военный компьютерСанкции ЕС в отношении консолей не повлияют на российский игровой рынок
Так, Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, объясняет, что, хотя теоретически перепрограммирование консоли возможно, затраты будут слишком высоки для большинства людей. Он сравнивает это с использованием грузовика для перевозки пассажиров, что непрактично и дорого.
На практике это довольно глупо. То же самое, что покупать автомобиль для перевозки людей не автобус, а бортовой грузовик при условии, что вы ездите по асфальту. В этих консолях — своя прошивка, закрыты все функции, кроме игровых. Периодически консоли, конечно, взламывают, но они при первом же доступе к интернету себя обновляют и восстанавливают свою защиту. Также от сторонних систем — будь то Linux, можно выпаять процессор, потому что он сходный с ПК-процессором, и использовать в какой-то другой аппаратной начинке. Но именно программно это очень сложно сделать. Если Европа так намекает на то, что это может быть использовано в дронах, то дроны просто перепрошиваются — это как раз не проблема. Не нужно ничего дополнительно впаивать. А консоль сама по себе игровая — это всего лишь компьютер со встроенной, интегрированной мощной графикой.
Несмотря на предложенные ЕС санкции, спрос на игровые консоли в России растет. Сейчас консоли в основном импортируются через Китай или ОАЭ, и новые ограничения вряд ли повлияют на предложение. Эксперты отрасли прогнозируют, что цены могут вырасти примерно на 10%, но геймерам не стоит беспокоиться, так как они все еще могут купить подержанные консоли.
Михаил Пименов, директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия», говорит, что даже в условиях санкций игровая индустрия в России будет развиваться.