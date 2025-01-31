Эксперты объяснили, можно ли PS5 переделать в военный компьютер

Несмотря на предложенные ЕС санкции, спрос на игровые консоли в России растет. Сейчас консоли в основном импортируются через Китай или ОАЭ, и новые ограничения вряд ли повлияют на предложение. Эксперты отрасли прогнозируют, что цены могут вырасти примерно на 10%, но геймерам не стоит беспокоиться, так как они все еще могут купить подержанные консоли.

Михаил Пименов, директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия», говорит, что даже в условиях санкций игровая индустрия в России будет развиваться.