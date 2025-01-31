Компьютеры
Опубликовано 31 января 2025, 14:42
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Эксперты объяснили, можно ли PS5 переделать в военный компьютер

Санкции ЕС в отношении консолей не повлияют на российский игровой рынок
Европейский союз рассматривает возможность запрета поставок консолей Xbox и PlayStation в Россию, утверждая, что они якобы могут быть использованы для управления беспилотниками. Однако эксперты считают это маловероятным.
Эксперты объяснили, можно ли PS5 переделать в военный компьютер
© Ferra

Так, Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, объясняет, что, хотя теоретически перепрограммирование консоли возможно, затраты будут слишком высоки для большинства людей. Он сравнивает это с использованием грузовика для перевозки пассажиров, что непрактично и дорого.

На практике это довольно глупо. То же самое, что покупать автомобиль для перевозки людей не автобус, а бортовой грузовик при условии, что вы ездите по асфальту. В этих консолях — своя прошивка, закрыты все функции, кроме игровых. Периодически консоли, конечно, взламывают, но они при первом же доступе к интернету себя обновляют и восстанавливают свою защиту. Также от сторонних систем — будь то Linux, можно выпаять процессор, потому что он сходный с ПК-процессором, и использовать в какой-то другой аппаратной начинке. Но именно программно это очень сложно сделать. Если Европа так намекает на то, что это может быть использовано в дронах, то дроны просто перепрошиваются — это как раз не проблема. Не нужно ничего дополнительно впаивать. А консоль сама по себе игровая — это всего лишь компьютер со встроенной, интегрированной мощной графикой.

Евгений Харитонов

Несмотря на предложенные ЕС санкции, спрос на игровые консоли в России растет. Сейчас консоли в основном импортируются через Китай или ОАЭ, и новые ограничения вряд ли повлияют на предложение. Эксперты отрасли прогнозируют, что цены могут вырасти примерно на 10%, но геймерам не стоит беспокоиться, так как они все еще могут купить подержанные консоли.

Михаил Пименов, директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия», говорит, что даже в условиях санкций игровая индустрия в России будет развиваться.