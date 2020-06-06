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Эксперты объяснили, почему на компьютерах опасно держать Windows 7
Лучше обновиться до Windows 10
«Российская газета» опросила экспертов, и они объяснили, почему на компьютерах опасно держать Windows 7. Материал был выпущен в связи с новостью о том, что почти 25% ПК всё ещё работают под управлением устаревшей операционной системы.
Член совета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц заявил, что с каждым днём компьютер на Windows 7 становится всё более уязвимым. Новая Windows 10 постоянно обновляется, а значит использовать её менее рискованно.
Эксперты также рассказали, что в старых «операционках» не устранены критические уязвимости вроде BlueKeep. А их могут использовать для массовой вирусной атаки наподобие NotPetya и WannaCry.
В Microsoft журналистам пояснили, что Windows 7 создавалась с учётом киберугроз двухтысячных. Тогда совершалось гораздо меньше атак.