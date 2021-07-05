Эксперты предсказали сроки резкого удешевления видеокарт

Аналитиков интересовали конкретно модели AMD Navi и NVIDIA Ampere. Они рассказали, что наибольшая наценка на видеокарты произошла в марте-мае 2021 года — составила 200-300%. К июлю этот показатель уже снизился до 50-60%.

Эксперты считают, что стоимость карт расширения продолжит падать. В августе она должна достигнуть рекомендованных производителем цен. Наиболее стремительным будет обвал цен на устаревшие видеокарты.

Падение стоимости видеоускорителей может быть связано с некоторыми правовыми проблемами майнинга.

Как отмечает «РИА Новости», в России модель GeForce RTX 3060 несколько месяцев назад стоила больше 100 тысяч рублей, а сейчас карточка — меньше 70 000 рублей.