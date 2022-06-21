Эксперты предупредили о том, что в России заканчиваются процессоры Intel

Авторы Telegram-канала пишут, что для сборки ПК теперь доступны только процессоры AMD. Но и это может оказаться недолгой историей.

Напомним, в апреле Intel приняла решение о полной приостановке всех своих деловых операций на территории России. Компания также закрыла свой сайт для россиян.

Журналисты отметили, что пока на розничной рынке России не наблюдается дефицита процессоров Intel. Что касается b2b, то эксперты предполагают, что дистрибуторам ещё не удалось наладить параллельный импорт в достаточных объёмах.