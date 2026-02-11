Эксперты призвали срочно обновить Secure Boot у купленных до 2024 года ПК с Windows

Secure Boot не позволяет вредоносным программам запускаться при включении компьютера. Она проверяет цифровые подписи системных файлов. Без актуальных сертификатов компьютер может перестать доверять новым компонентам загрузки и обновлениям безопасности. Как пишут СМИ, в зоне риска в первую очередь устройства, выпущенные до 2024 года. На более новых ПК нужные сертификаты уже установлены.

Как пишет Microsoft, для обновления Secure Boot, достаточно установить последние обновления Windows. Также «рекомендуется» включить отправку диагностических данных.