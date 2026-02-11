Эксперты призвали срочно обновить Secure Boot у купленных до 2024 года ПК с Windows

Опубликовано 11 февраля 2026, 18:481 мин.
Эксперты призвали срочно обновить Secure Boot у купленных до 2024 года ПК с WindowsВладельцам старых ПК с Windows 11 нужно обновить Secure Boot до 2026 года
Microsoft начала обновлять сертификаты Secure Boot на компьютерах с Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Действующие сертификаты на многих устройствах истекают в июне 2026 года. Если их не заменить, напоминают СМИ, могут возникнуть проблемы с безопасностью и обновлением системы в будущем.
Secure Boot не позволяет вредоносным программам запускаться при включении компьютера. Она проверяет цифровые подписи системных файлов. Без актуальных сертификатов компьютер может перестать доверять новым компонентам загрузки и обновлениям безопасности. Как пишут СМИ, в зоне риска в первую очередь устройства, выпущенные до 2024 года. На более новых ПК нужные сертификаты уже установлены.
Как пишет Microsoft, для обновления Secure Boot, достаточно установить последние обновления Windows. Также «рекомендуется» включить отправку диагностических данных.