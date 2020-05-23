Эксперты проверили, как разрешение экрана влияет на скорость работы игр

Теоретически повышение разрешения экрана должно ухудшать производительность. Ведь видеокарте в таком случае приходится работать со всё большим количеством пикселей.

Что же показала практика? Все видеокарты тестировали на компьютере с процессором AMD Ryzen 7 3700X, материнской платой MSI MEG X570 GODLIKE и 16 ГБ оперативной памяти на частоте в 3600 МГц.

Видеокарты проверили в играх на минимальных и максимальных настройках графики при разрешениях 720р, 900р, 1080р, 1440р и 4K. Что касается модели 2080 Ti, то она на минимальных значениях в основном показала снижение производительности только при самом высоком разрешении — 4К. При максимальных настройках оказалось, что повышение разрешения с 720p до 1080p понижает fps на 17%, а с 1080р до 4K — на 48%.

Видеокарты RX 5600XT и RX 5500XT показали ещё большую зависимость fps от разрешения экрана. Более подробно о тесте вы можете узнать из видео GECID.com: