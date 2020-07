Эксперты проверили, нужно ли ставить 32 ГБ оперативной памяти в игровой компьютер

Для тестов взяли компьютер с процессором AMD Ryzen 7 2700X и видеокартой Radeon VII 1800/1200 Мгц. Матплату выбрали ASRock X470 Taichi, а в качестве оперативной памяти использовали G. Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ в разных конфигурациях.

Тесты проводили в разрешении 1080p с одинаковыми настройками для всех модулей DDR4. Для экспериментов взяли игры Assassin’s Creed: Origins, Total War: Three Kingdoms, Far Cry 5, Assassin’s Creed: Odyssey, Deus Ex: Mankind Divided, Strange Brigade, The Division 2 и Shadow of The Tomb Raider.

В итоге тесты показали, что 32 ГБ (4 х 8 ГБ) DDR4 одноранговой оперативной памяти не имеют преимущества перед 16 ГБ (2 х 8 ГБ) такой же памяти в играх. Разница выглядит незначительной и может быть погрешностью.