Эксперты проверили, сколько памяти должно быть в видеокарте для новейших игр

Автор выбрал три видеокарты GeForce RTX 2060 Super 8192 МБ, GeForce RTX 2060 6144 МБ и GeForce GTX 1650 Super 4096 МБ. По словам эксперта, производительность моделей условно близка. Автор решил измерить процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Он рассчитывал параметр по формуле: (Текущее разрешение / 1920х1080) * 100. Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт.

Модели протестировали в играх Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding, Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Автор составил диаграмму среднегеометрической производительности видеокарт в играх. По ней видно, что в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 производительность уменьшалась незначительно. А вот в разрешениях 3440 х 1440 и особенно в 3840 х 2160 падение производительности моделей с объёмом видеопамяти менее шести гигабайт было заметным. Однако надо понимать, что при таких разрешениях данные графические ускорители в принципе показывали низкую производительность в половине игр.