Эксперты рассказали, кто делает лучшие процессоры: Intel или AMD

В итоге авторы Tom’s Hardware пришли к выводу, что AMD за последние несколько лет стала предлагать передовые решения с большим количеством ядер, высокой производительностью и низким энергопотреблением. Intel может как-то улучшить свою позицию по отношению к AMD, только если снизит цены на свои продукты и избавится от некоторых минусов: например, разрешит разгонять не только дорогие модели.

Кроме того, AMD более конкурентоспособна в среднем сегменте, а Intel является лидером лишь в топовых решениях.

В целом, AMD выигрывает у Intel на сегодняшний день. Однако в исключительных случаях процессоры второй компании всё же могут быть более подходящим решением. Если вы хотите лучшие показатели при разгоне, лучшую поддержку игр или ПО, а также эффективную производительность без дискретной видеокарты, то модели Intel — ваш выбор.