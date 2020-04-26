Эксперты рассказали, кто делает лучшие процессоры: Intel или AMD
Сначала авторы текста принялись рассуждать о стоимости процессоров. В ценовой политике, безусловно, выигрывает AMD. Кроме того, плюсами являются широкая совместимость сокета AM4 и возможность разгона многих моделей. Затем эксперты сравнили процессоры по другим параметрам, которые вы можете увидеть ниже в таблице:
|Производитель
|Intel
|AMD
|Цена
|✔
|Игровая производительность
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|Обработка фото, аудио и видео
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|Характеристики
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|Разгон
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|Энергопотребление
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|Драйверы и ПО
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|Техпроцесс
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|Архитектура
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|Безопасность
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|Победитель - AMD. Общий счёт:
|3
|7
В итоге авторы Tom’s Hardware пришли к выводу, что AMD за последние несколько лет стала предлагать передовые решения с большим количеством ядер, высокой производительностью и низким энергопотреблением. Intel может как-то улучшить свою позицию по отношению к AMD, только если снизит цены на свои продукты и избавится от некоторых минусов: например, разрешит разгонять не только дорогие модели.
Кроме того, AMD более конкурентоспособна в среднем сегменте, а Intel является лидером лишь в топовых решениях.
В целом, AMD выигрывает у Intel на сегодняшний день. Однако в исключительных случаях процессоры второй компании всё же могут быть более подходящим решением. Если вы хотите лучшие показатели при разгоне, лучшую поддержку игр или ПО, а также эффективную производительность без дискретной видеокарты, то модели Intel — ваш выбор.