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Эксперты рассказали, кто делает лучшие процессоры: Intel или AMD

Вечный спор
Эксперты рассказали, кто делает лучшие процессоры: Intel или AMD. Обзор провели авторы ресурса Tom’s Hardware.

Сначала авторы текста принялись рассуждать о стоимости процессоров. В ценовой политике, безусловно, выигрывает AMD. Кроме того, плюсами являются широкая совместимость сокета AM4 и возможность разгона многих моделей. Затем эксперты сравнили процессоры по другим параметрам, которые вы можете увидеть ниже в таблице:

ПроизводительIntelAMD
Цена
Игровая производительность
Обработка фото, аудио и видео
Характеристики
Разгон
Энергопотребление
Драйверы и ПО
Техпроцесс
Архитектура
Безопасность
Победитель - AMD. Общий счёт:37

В итоге авторы Tom’s Hardware пришли к выводу, что AMD за последние несколько лет стала предлагать передовые решения с большим количеством ядер, высокой производительностью и низким энергопотреблением. Intel может как-то улучшить свою позицию по отношению к AMD, только если снизит цены на свои продукты и избавится от некоторых минусов: например, разрешит разгонять не только дорогие модели.

Кроме того, AMD более конкурентоспособна в среднем сегменте, а Intel является лидером лишь в топовых решениях.

В целом, AMD выигрывает у Intel на сегодняшний день. Однако в исключительных случаях процессоры второй компании всё же могут быть более подходящим решением. Если вы хотите лучшие показатели при разгоне, лучшую поддержку игр или ПО, а также эффективную производительность без дискретной видеокарты, то модели Intel — ваш выбор.

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