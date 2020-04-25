Эксперты рассказали, стоит ли покупать трёхлетнюю флагманскую видеокарту NVIDIA для игр

В итоге эксперты пришли к выводу, что GeForce GTX 1080 Ti до сих пор выглядит очень солидно. Он может предложить производительность, схожую с RTX 2070 Super. То есть видеокарта всё ещё может конкурировать с новыми GPU.

Тем не менее, эксперты не могут сказать, что GeForce GTX 1080 Ti является хорошей покупкой. Всё-таки даже на вторичном рынке она может стоить не так уж дёшево. Лучше, например, купить Radeon RX 5700 XT, которая может быть дешевле, но ненамного медленнее в играх.

В целом, эксперты подводят к тому, что владельцы GeForce GTX 1080 Ti могут оставаться спокойными и сегодня, и не спешить менять видеокарту. А вот тем, кто только присматривается к покупке, лучше остановить свой выбор на чём-то другом.