Эксперты разобрали ИИ-ускоритель Huawei Atlas 300I с 96 ГБ памяти за $1400

Главное преимущество Huawei — большой объём памяти, который необходим для задач искусственного интеллекта, а не скорость или компактность. Карта недоступна для продажи за пределами Китая.

Gamers Nexus планирует дальнейшее тестирование Atlas 300I Duo в сервере Atlas 800 с китайскими CPU Kunpeng 920, так как GPU не совместим с “обычными” ПК.