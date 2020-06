Эксперты сравнили быстродействие флагманских процессоров AMD двух поколений

Похожее тестирование уже проводилось, но тогда сравнивали модели Ryzen 7 3700X и Intel Core i5-10600K. Как и в прошлый раз, эксперты тестировали процессоры в девяти играх в разрешении 1080p и 1440p на низких настройках графики. Также использовались видеокарты RTX 2080 Ti и RTX 2060 Super. Игры были следующими: Battlefield V, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, PUBG, Call of Duty: Modern Warfare, Rocket League, World of Tanks и War Thunder.

Ниже можно увидеть сводные результаты по тестам трёх процессоров: