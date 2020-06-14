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Эксперты сравнили быстродействие флагманских процессоров AMD двух поколений
Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 2700X
Эксперты издания TechSpot сравнили быстродействие флагманских процессоров AMD двух поколений — Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 2700X. Для теста взяли игры, которые чаще всего становятся площадками для киберспортивных состязаний.
Похожее тестирование уже проводилось, но тогда сравнивали модели Ryzen 7 3700X и Intel Core i5-10600K. Как и в прошлый раз, эксперты тестировали процессоры в девяти играх в разрешении 1080p и 1440p на низких настройках графики. Также использовались видеокарты RTX 2080 Ti и RTX 2060 Super. Игры были следующими: Battlefield V, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, PUBG, Call of Duty: Modern Warfare, Rocket League, World of Tanks и War Thunder.
Ниже можно увидеть сводные результаты по тестам трёх процессоров:
TechSpot
Из графика видно, что с RTX 2080 Ti процессор AMD нового поколения был почти на 20% быстрее, чем модель предыдущего поколения. С видеокартой RTX 2060 Super разница составила 19%.