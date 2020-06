Эксперты сравнили новейшие процессоры среднего класса Intel и AMD в играх

Особенность тестирования заключалась в том, что авторы проверяли процессоры в играх на низких настройках графики, хотя обычно в тестах берут высокие настройки.

Итак для теста эксперты взяли девять игры, каждая из них запускалась в разрешении 1080p и 1440p на низких настройках графики. Использовались видеокарты RTX 2080 Ti и RTX 2060 Super. Несмотря на то, что это модели высокого класса, и обеспечивают большой процент от производительности, во многих случаях от процессора тоже зависит немало.

Что касается игр, то взяли Battlefield V, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, PUBG, Call of Duty: Modern Warfare, Rocket League, World of Tanks и War Thunder. Ниже можно увидеть средние результаты процессоров по всем девяти играм: