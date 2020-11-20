Электронные письма назвали вредными для природы

Представитель британского правительства попросил людей перестать слать электронные письма, когда им по-настоящему нечего сказать. Это позволит снизить количество потребляемой энергии, а значит сэкономить много углерода.

По расчётам властей, если каждый житель Великобритании станет слать меньше электронных писем в день, это предотвратит выбросы 18 114 тонн углерода в год.

BBC, правда, отмечает, что этот объём — всего лишь 0,0037% от годового объёма выбросов парниковых газов в Великобритании. Сокращение рассылки писем может и внесёт свою небольшую лепту в общее дело, однако большая часть выбросов приходится на военно-промышленные комплексы и определённые крупные корпорации.