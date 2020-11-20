Компьютеры
Сегодня 18:10
Электронные письма назвали вредными для природы
Призвали слать их реже
Власти Великобритании заявили, что огромное количество бесполезных электронных писем ежедневно наносит существенный вред природе.
Представитель британского правительства попросил людей перестать слать электронные письма, когда им по-настоящему нечего сказать. Это позволит снизить количество потребляемой энергии, а значит сэкономить много углерода.
По расчётам властей, если каждый житель Великобритании станет слать меньше электронных писем в день, это предотвратит выбросы 18 114 тонн углерода в год.
BBC, правда, отмечает, что этот объём — всего лишь 0,0037% от годового объёма выбросов парниковых газов в Великобритании. Сокращение рассылки писем может и внесёт свою небольшую лепту в общее дело, однако большая часть выбросов приходится на военно-промышленные комплексы и определённые крупные корпорации.