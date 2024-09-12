«Эмоциональность» людей глава Nvidia объяснил высоким спросом на ее товары

Поскольку компании и страны ускоряют реализацию проектов в области искусственного интеллекта, спрос на графические процессоры Nvidia, необходимые для обучения ИИ-моделей, резко возрос, что создало нагрузку на цепочку поставок. Хуанг признал, что, несмотря на усилия по удовлетворению спроса, поставщикам все еще приходится наверстывать упущенное.

Недавнее падение акций Nvidia на 9,5%, утащившее за собой 278,9 миллиарда долларов стоимости компании, усилило опасения. Чипы нового поколения Blackwell, которые изначально ожидались в конце этого года, теперь должны появиться в начале 2025 года. Так, на компанию оказывается все большее давление в плане своевременности поставок.