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Энтузиаст дал 5 советов любителям игр, у которых старая видеокарта

Есть несколько способов облегчить себе жизнь в этом случае

Пользователь Overclockers перечислил способы наслаждаться играми даже без самой современной видеокарты.