Энтузиаст дал 5 советов любителям игр, у которых старая видеокарта

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Энтузиаст дал 5 советов любителям игр, у которых старая видеокартаЕсть несколько способов облегчить себе жизнь в этом случае
Пользователь Overclockers перечислил способы наслаждаться играми даже без самой современной видеокарты.
Цены на видеокарты, замечает автор, постоянно растут. Так, GeForce RTX 3060 в сети "Ситилинк" стоит 79 900 рублей, более дешёвые GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1660 - около 23 и 45 тысяч рублей соответственно. Поэтому можно сделать несколько вещей, которые немного исправят ситуацию с невозможности приобрести обновлённую версию видеокарты для игр.
- Проходить старые игры. Их множество: Fallout 2 и Fallout: New Vegas, Heroes of Might and Magic III и V, Disciples II: Dark Prophecy, Gothic II: Ночь Ворона, The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls V: Skyrim и другие.
- Найти игру, которую надо проходить долго. Действительно "затянуть" способны, например, The Elder Scrolls V: Skyrim, Anno 1404, Cities: Skylines.
- Не мониторить форумы и цены на видеокарты. Лучше сосредоточиться, отмечает блогер, на других пунктах этого списка.
- Временно полностью отказаться от игр. Это позволит позже, после возвращения к играм, испытывать от них более яркие эмоции.
- Понять, что видеокарта - это возможность проходить игры. То есть нужно просто сменить угол зрения. Например, надо осознать, что GeForce RTX 3060 - это 80 000 рублей, которые вы платите за возможность играть в Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator, Mafia: Definitive Edition, Assassin’s Creed Valhalla.