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Компьютеры
Опубликовано 21 марта 2024, 05:15
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Энтузиаст напечатал на 3D-принтере полноценную копию Mac Plus 1986 года

Вы можете повторить его подвиг
Новый проект Кевина Ноки выводит ретро-компьютеры на совершенно новый уровень. Забудьте о том, чтобы вставлять Raspberry Pi в старые корпуса — Ноки пошел дальше и создал полностью функциональную 3D-печатную копию культового компьютера Macintosh Plus.

Это был не быстрый проект на выходные. Ноки потратил несколько месяцев, тщательно воссоздавая каждую деталь оригинального Mac Plus, от текстурированного бежевого корпуса до функционального флоппи-дисковода.

Энтузиаст напечатал на 3D-принтере полноценную копию Mac Plus 1986 года
© Kevin Noki

Ноки тщательно измерил каждый уголок настоящего Macintosh Plus, а затем перевел эти измерения в 3D-модель с помощью AutoDesk Fusion 360.

Корпус Mac был напечатан из четырёх частей с помощью модифицированного 3D-принтера с серым материалом. После печати каждая деталь была тщательно отшлифована и подготовлена к покраске.

Ноки не остановился на достигнутом. Он разобрал монитор из магазина, заменив его подсветку на светодиодную и добавив ручку регулировки яркости. Блок питания также был изготовлен на заказ: он использовал модифицированное зарядное устройство для ноутбука.

Настоящее волшебство заключается в том, как Ноки преодолел разрыв между старым и новым. Он создал собственный интерфейс с использованием плат Arduino и USB-платы Teensy для подключения современных компонентов, таких как клавиатура, мышь и даже эмулятор USB-дисковода с программно управляемым механизмом извлечения.

За кулисами работает модифицированный эмулятор Mini vMac, размещенный в системе Linux. Компания Noki даже пошла на то, чтобы разработать индивидуальные наклейки и логотип с рельефным текстом для придания ему аутентичного вида.

Энтузиаст напечатал на 3D-принтере полноценную копию Mac Plus 1986 года
© Kevin Noki

Хотя этот проект действительно вдохновляет, важно помнить, что он является экстремальным примером. Чтобы повторить работу Ноки, требуется огромное количество инструментов, навыков и значительные временные затраты.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#3D-принтер
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#Macintosh
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#MAC