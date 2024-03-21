Энтузиаст напечатал на 3D-принтере полноценную копию Mac Plus 1986 года

Ноки тщательно измерил каждый уголок настоящего Macintosh Plus, а затем перевел эти измерения в 3D-модель с помощью AutoDesk Fusion 360.

Корпус Mac был напечатан из четырёх частей с помощью модифицированного 3D-принтера с серым материалом. После печати каждая деталь была тщательно отшлифована и подготовлена к покраске.

Ноки не остановился на достигнутом. Он разобрал монитор из магазина, заменив его подсветку на светодиодную и добавив ручку регулировки яркости. Блок питания также был изготовлен на заказ: он использовал модифицированное зарядное устройство для ноутбука.

Настоящее волшебство заключается в том, как Ноки преодолел разрыв между старым и новым. Он создал собственный интерфейс с использованием плат Arduino и USB-платы Teensy для подключения современных компонентов, таких как клавиатура, мышь и даже эмулятор USB-дисковода с программно управляемым механизмом извлечения.

За кулисами работает модифицированный эмулятор Mini vMac, размещенный в системе Linux. Компания Noki даже пошла на то, чтобы разработать индивидуальные наклейки и логотип с рельефным текстом для придания ему аутентичного вида.