Энтузиаст напечатал на 3D-принтере полноценную копию Mac Plus 1986 года

Энтузиаст напечатал на 3D-принтере полноценную копию Mac Plus 1986 годаВы можете повторить его подвиг
Это был не быстрый проект на выходные. Ноки потратил несколько месяцев, тщательно воссоздавая каждую деталь оригинального Mac Plus, от текстурированного бежевого корпуса до функционального флоппи-дисковода.
Ноки тщательно измерил каждый уголок настоящего Macintosh Plus, а затем перевел эти измерения в 3D-модель с помощью AutoDesk Fusion 360.
Корпус Mac был напечатан из четырёх частей с помощью модифицированного 3D-принтера с серым материалом. После печати каждая деталь была тщательно отшлифована и подготовлена к покраске.
Ноки не остановился на достигнутом. Он разобрал монитор из магазина, заменив его подсветку на светодиодную и добавив ручку регулировки яркости. Блок питания также был изготовлен на заказ: он использовал модифицированное зарядное устройство для ноутбука.
Настоящее волшебство заключается в том, как Ноки преодолел разрыв между старым и новым. Он создал собственный интерфейс с использованием плат Arduino и USB-платы Teensy для подключения современных компонентов, таких как клавиатура, мышь и даже эмулятор USB-дисковода с программно управляемым механизмом извлечения.
За кулисами работает модифицированный эмулятор Mini vMac, размещенный в системе Linux. Компания Noki даже пошла на то, чтобы разработать индивидуальные наклейки и логотип с рельефным текстом для придания ему аутентичного вида.
Хотя этот проект действительно вдохновляет, важно помнить, что он является экстремальным примером. Чтобы повторить работу Ноки, требуется огромное количество инструментов, навыков и значительные временные затраты.