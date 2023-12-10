Энтузиаст нашел мини-ЭВМ 80-х годов и вернул его к жизни

Приобретенный на распродаже, проект превратился в 10-месячную одиссею, о которой рассказывается в видеосерии под названием «Barn Find PDP 11/73 - Will it boot». При поддержке сообщества любителей винтажных компьютеров энтузиаст преодолел трудности, воскресив эту древнюю машину.

Видеоролики демонстрируют процесс реставрации, предлагая зрителям погрузиться в мир ретрокомпьютеров и сложную работу оборудования DEC.

Энтузиаст погружаются в процесс реставрации, начиная с поиска деталей и заканчивая изучением технических тонкостей, а кульминацией становится долгожданный взгляд на последовательность загрузки PDP-11.

Праздник ностальгии, упорства и непреходящей магии винтажных технологий, этот «минисериал» является примером страсти, которая питает сообщество ретрокомпьютеров.