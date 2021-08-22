Энтузиаст перечислил неочевидные новшества в Windows 11

А молчат разработчики, например, по словам блогера, о том, почему убрали Cortana. Или о Tablet-режиме, который, как может показаться, убрали, но фактически встроили в операционную систему как её часть.

И самое главное - не особо оповещают о сливе данных данных пользователей Windows с целью более удобной продажи им различных программных сервисов.

Автор подытоживает: новая система - это Windows 10,5. Потому что обновили дизайн, интерфейс, а из внутреннего - особо ничего. Да и информации о внутреннем наполнении Windows 11 компания пока особо не предоставляет.