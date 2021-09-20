Энтузиаст назвал самые выгодные конфигурации компьютеров для апгрейда с 2006 по 2021 год

Период, с которого начал автор, —

2006 год

Лучшей платформой для процессора считалась тогда Socket 939, чипсетом — NForce 4 Ultra или SLi. Среди процессоров лучшим выбором считался AMD Athlon64 3700+, а видеокарт — GeForce 6600GT. Корпус сам по себе не имел особо значения. Лучшей системой охлаждения считалась модель ThermalTake Big Typhoon. Блок питания требовался от 480 до 520 ватт, с хорошей 12-вольтовой линией. Ещё можно было добавить оперативную память - до 4 ГБ. Процессор через два года лучше всего было заменить на двухъядерный AMD Athlon64 X2 или Opteron.

Когда начнутся серьёзные проблемы с производительностью, автор советует брать Socket LGA775 и процессор Intel Core 2 Quad Q6600 или Q6700. Также можно добавить к комплектации ещё больше оперативной памяти, заменив 4 ГБ DDR1 на 4 ГБ DDR2. Видеокарту менять есть смысл есть лишь в крайнем случае.

В 2011 году нужно приобрести материнскую плату на чипсете P67 ревизии B3. Также необходим процессор 2500К. Оперативную память нужно поменять на 4 ГБ DDR3, видеокарту - на GeForce GTX460. Остаются те же в этом году корпус, блок питания, кулер.