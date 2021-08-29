Энтузиаст показал Warcraft 3 на новой реалистичной компьютерной графике

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Энтузиаст показал Warcraft 3 на новой реалистичной компьютерной графикеЭто игра 2002 года
Автор YouTube-канала AXCEL опубликовал ролик, в котором показал, как бы выглядела старая игра Warcraft 3 на новейшем движке Unreal Engine 5.
На данном видео запечатлён тест Unreal Engine 5 Early Access 2 Hotfix. Автор признался, что подумывает о правильном интерфейсе. Стоит отметить, что AXCEL не переносил множество механик из оригинальной игры. В показанном ролике один из основных персонажей Warcraft Артас прогуливается по локации.
Напомним, Unreal Engine 5 официально презентовали 13 мая 2020 года. Тогда разработчики продемонстрировали демо в разрешении QuadHD с частотой кадров 30 FPS на консоли PlayStation 5. Движок поддерживает новые технологии: Lumen и Nanite. Последняя позволяет показывать в кадре столько геометрии, сколько видит глаз.