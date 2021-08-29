Энтузиаст показал Warcraft 3 на новой реалистичной компьютерной графике

На данном видео запечатлён тест Unreal Engine 5 Early Access 2 Hotfix. Автор признался, что подумывает о правильном интерфейсе. Стоит отметить, что AXCEL не переносил множество механик из оригинальной игры. В показанном ролике один из основных персонажей Warcraft Артас прогуливается по локации.