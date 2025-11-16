Энтузиаст разогнал RTX 5050 на 23% с помощью… переносного холодильника

Gigabyte RTX 5050 была разогнана до 3468 МГц, почти до отметки 3,5 ГГц. Это на 23% выше, чем её стандартная частота в 2820 МГц.

Для достижения таких значений Trashbench провёл аппаратные модификации. Он изменил работу системы контроля энергопотребления, фактически сняв «ограничитель мощности». После этого максимальный разгон упирался только в напряжение и охлаждение.

Вот только вместо жидкого азота или стандартного водяного охлаждения вся установка была помещена внутрь холодильника. Как охлаждающую жидкость использовали смесь на основе этиленгликоля. Это позволило удерживать температуру графического процессора в диапазоне от -12°C до 15 °C даже под нагрузкой. Показания энергопотребления видеокарты при этом были некорректными, так как модификация отключила точные датчики, и фактическая мощность была выше.