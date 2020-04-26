Энтузиаст создал компьютер в виде рюкзака

Разработкой поделился пользователь Reddit под ником Davegus91. Он собрал компьютер своими руками. В его состав вошёл процессор Intel i7 9700K с частотой 4,7 ГГц, а также видеокарта GTX 1070. Для управления системой энтузиаст взял сенсорный экран диагональю 5 дюймов и разрешением 720 x 480 пикселей.

Питает компьютер батарея на 340 Вт·ч. Сообщается, что её хватает на два часа работы «чего-то тяжёлого», например, Half-Life: Alyx.

Такие компьютеры-рюкзаки вряд ли пригодятся для чего-то кроме VR-игр. Они позволяют игроку свободно двигаться в пространстве игры без проводов под ногами. Однако, скорее всего, носить что-то постоянно на спине может быть утомительно.