Несмотря на крошечный размер, Muxcard — это полноценный компьютер. Внутри установлен чип ESP32-C3, есть Bluetooth, Wi-Fi, датчик движения, поддержка NFC и миниатюрный литий-полимерный аккумулятор. Есть и гибкий 1,54-дюймовый экран на E-Ink.

Главной сложностью было сделать компьютер прочным — он должен выдерживать изгибы и давление внутри кошелька. Для этого разработчик использовал гибкие платы и расположил чувствительные компоненты отдельными «островками».

Создатель уже выложил в сеть все схемы и прошивку.