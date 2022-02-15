Энтузиаст создал ультракомпактный компьютер в ретро-стиле

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Энтузиаст создал ультракомпактный компьютер в ретро-стилеС механической клавиатурой
Энтузиаст Пенк Чен (Penk Chen) построил собственный миниатюрный компьютер и назвал его Penkesu. Это ретро-футуристический ультрапортативный ноутбук с механической клавиатурой. Как отмечают журналисты, он похож на оборудование из какого-нибудь старого фильма научной фантастики.
Корпус Penkesu создан с использованием напечатанных на 3D-принтере деталей и шарниров. Устройство оснащено широким 7,9-дюймовым сенсорным экраном разрешением 400 x 1280 пикселей. В основе системы лежит Raspberry Pi Zero 2 W. У компьютера также есть порт USB для зарядки и литий-ионный аккумулятор. Ещё у Penkesu есть механическая клавиатура.
Пенк Чен разместил всю необходимую информацию по проекту на GitHub, включая файлы STL для 3D-печати, так что можно попробовать воссоздать компьютер самостоятельно.
Источник: The Verge