Энтузиаст создал ультракомпактный компьютер в ретро-стиле

Корпус Penkesu создан с использованием напечатанных на 3D-принтере деталей и шарниров. Устройство оснащено широким 7,9-дюймовым сенсорным экраном разрешением 400 x 1280 пикселей. В основе системы лежит Raspberry Pi Zero 2 W. У компьютера также есть порт USB для зарядки и литий-ионный аккумулятор. Ещё у Penkesu есть механическая клавиатура.