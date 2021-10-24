Энтузиаст установил Google-сервисы на компьютер Windows 11

При этом изначально список доступных приложений был очень ограничен. Однако энтузиаст под ником ADeltaX смог найти способ его расширить. Он установил на ПК в подсистему для Android Google-сервисы.

Разработчик подробно описал свой проект на GitHub, но новичкам в нём будет трудно разобраться. Впрочем, это всё же хорошая новость, что есть способ развернуть Google Play Store на Windows 11. Можно надеяться, что количество приложений, которые окажутся на рабочем столе, скорее всего, резко возрастет.

Пока неизвестно, когда Microsoft предоставит поддержку Android-приложений всем пользователям Windows 11.