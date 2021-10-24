Энтузиаст установил Google-сервисы на компьютер Windows 11

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Энтузиаст установил Google-сервисы на компьютер Windows 11Повторить это сложно
Microsoft разрешила инсайдерам из США попробовать установить некоторые Android-приложения на компьютеры под управлением Windows 11. Благодаря этому на ПК появился магазин Google Play.
При этом изначально список доступных приложений был очень ограничен. Однако энтузиаст под ником ADeltaX смог найти способ его расширить. Он установил на ПК в подсистему для Android Google-сервисы.
Разработчик подробно описал свой проект на GitHub, но новичкам в нём будет трудно разобраться. Впрочем, это всё же хорошая новость, что есть способ развернуть Google Play Store на Windows 11. Можно надеяться, что количество приложений, которые окажутся на рабочем столе, скорее всего, резко возрастет.
Пока неизвестно, когда Microsoft предоставит поддержку Android-приложений всем пользователям Windows 11.
Источник: Softpedia