Энтузиаст вставил второй компьютер в ноутбук вместо сломанного дисковода

Ollie242 встроил Raspberry Pi Zero W в ноутбук: одноплатный компьютер даже питается от него. На место дисковода энтузиаст приладил специальный выдвижной элемент, на котором помимо Raspberry Pi располагается макетная плата. Благодаря этому компьютер легко использовать для создания проектов — на макетной плате можно разместить различные компоненты и соединить их проводами. Управлять Raspberry Pi можно с помощью клавиатуры и тачпада ноутбука.

Сообщается, что выдвижной элемент Ollie242 напечатал на 3D-принтере. Сбоку в него вмонтирован маленький OLED I2C дисплей, который мужчина использует, чтобы выводить текущий IP адрес.