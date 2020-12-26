Энтузиаст заменил процессор в ноутбуке в домашних условиях и рассказал о приросте производительности

Intel Core i3-2310M — двухъядерный процессор, способный обрабатывать четыре потока команд. Платформа уже старая и слабая. Из-за неё не удавалось установить другую планку памяти.

Владелец решил заменить в пожилом ноутбуке центральный процессор, системный накопитель и оперативную память. Первый компонент сменить легко — он не припаян к системной плате. Впрочем, как и во всех современных ноутбуках.

Мужчина был ограничен только сокетом. Он выбрал Intel Core i7-2820QM, который поддерживает память на максимальной частоте 1,6 ГГц. Также энтузиаст установил две планки памяти по 8 ГБ.

Тесты показали, что установка нового процессора подняла уровень производительности памяти и кэша. В тесте CPU Queen прирост составил 130%, а в тесте CPU AES Core i7 оказался быстрее в 38 раз. Это потому, что Core i3 просто не имел поддержки инструкций AES. В программе CPU-Z в однопоточном режиме новый процессор оказался лучше на 48%, а в многопоточном — на 116%.

Также энтузиаст удалил дисковод и установил SSD. В итоге из старого ноутбука он получил «хороший, достаточно мощный рабочий инструмент».