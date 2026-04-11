Опубликовано 11 апреля 2026, 07:02
Энтузиаст запустил macOS на игровой приставке Nintendo Wii

Старую версию ОС
Но один Разработчик по имени Брайан Келлер заставил старую версию операционной системы Mac работать на Nintendo Wii. Почему? Потому что кто-то в интернете сказал, что это невозможно. Брайан, видимо, любитель споров в Сети, воспринял эти слова как вызов.
© Bryan Keller

Идея пришла к нему ещё в 2013 году, но по-настоящему взялся за дело он пять лет назад, когда кто-то на Reddit написал, что у такого проекта «ноль шансов».

Удобно, что внутри у Wii процессор на архитектуре PowerPC — такой же, как в старых компьютерах Mac. Келлер сам написал специальную программу загрузки, доработал системные файлы и создал новые драйвера. В итоге он даже смог подключить к Wii клавиатуру и мышь через USB.

Вся работа заняла много времени, но разработчик назвал её «глубоко удовлетворяющей».

Желающие могут найти подробности в блоге Брайана или на его странице в GitHub.

Источник:bryankeller.github.io
Автор:Максим Многословный
