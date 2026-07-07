Энтузиаст запустил небольшой двигатель от тепла процессора AMD

Сам процессор —AMD Ryzen Threadripper 3970X на 32 ядра (64 потока). Но двигатель стоит не на самом процессорном кулере, а на радиаторе рядом.

Автор не сравнивал температуру до и после, и не утверждает, что это помогает охлаждению. Как пишут СМИ, это просто «наглядный пример того, сколько тепла выделяют даже вспомогательные компоненты компьютера».