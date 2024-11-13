Энтузиасты взяли развитие Spotify Car Thing в свои руки

Несмотря на планы Spotify по снятию устройства с производства, его слабое железо (4 ГБ памяти, 0,5 ГБ ОЗУ и недостаточно мощный процессор) все же имеет потенциал для переработки, пишут СМИ

Процесс начинается с получения доступа к корневой системе с помощью встроенного режима «burning mode» USB, что позволяет пользователям перепрошивать устройство. После преодоления первоначальных проблем с подключением, Jeff представил три основные опции для переработки Car Thing: