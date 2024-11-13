Энтузиасты взяли развитие Spotify Car Thing в свои руки

Энтузиасты взяли развитие Spotify Car Thing в свои рукиПревращаем устройство в многофункциональный контроллер
Несмотря на планы Spotify по снятию устройства с производства, его слабое железо (4 ГБ памяти, 0,5 ГБ ОЗУ и недостаточно мощный процессор) все же имеет потенциал для переработки, пишут СМИ
Процесс начинается с получения доступа к корневой системе с помощью встроенного режима «burning mode» USB, что позволяет пользователям перепрошивать устройство. После преодоления первоначальных проблем с подключением, Jeff представил три основные опции для переработки Car Thing:
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DeskThing: преобразует устройство в Spotify-подобный контроллер для рабочего стола с дополнительными приложениями для погоды, часов и управления музыкой.
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GlanceThing: сохраняет управление музыкой, но добавляет ярлыки приложений по типу Stream-Deck.
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Nocturne: представляет собой полностью переработанный интерфейс Spotify, в котором восстановлены все функции Spotify, но доступен только по приглашению.