ЕС обеспокоился резким ростом производства чипов прошлых поколений в Китае

Опубликовано 06 июля 2024, 21:45
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ЕС обеспокоился резким ростом производства чипов прошлых поколений в КитаеИ обратились к производителям
Европейская комиссия обратилась к полупроводниковой промышленности за информацией о росте производства в Китае чипов старого поколения, пишут СМИ. Комиссия захотела узнать больше о влиянии субсидируемого государством расширения производства старых микросхем в Китае на цепочки поставок и рассматривает совместные с США меры по "устранению потенциальных рыночных искажений". Возможно, о введение ограничений.
Этот шаг соответствует более широкой стратегии ЕС по "защите" своих отраслей от китайской конкуренции, примером которой являются недавние тарифы на китайские электромобили. Сосредоточение Китая на старых чипах, обусловленное ограничениями на передовые технологии, вызывает опасения по поводу "долгосрочного избыточного предложения", влияющего на европейский и американский рынки.
Обратная связь с промышленностью поможет ЕС оценить зависимость и конкурентную динамику, особенно учитывая сложность глобальных цепочек поставок микросхем. Результаты могут повлиять на будущую торговую и антимонопольную политику, отмечают СМИ.