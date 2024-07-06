ЕС обеспокоился резким ростом производства чипов прошлых поколений в Китае

Этот шаг соответствует более широкой стратегии ЕС по "защите" своих отраслей от китайской конкуренции, примером которой являются недавние тарифы на китайские электромобили. Сосредоточение Китая на старых чипах, обусловленное ограничениями на передовые технологии, вызывает опасения по поводу "долгосрочного избыточного предложения", влияющего на европейский и американский рынки.

Обратная связь с промышленностью поможет ЕС оценить зависимость и конкурентную динамику, особенно учитывая сложность глобальных цепочек поставок микросхем. Результаты могут повлиять на будущую торговую и антимонопольную политику, отмечают СМИ.