ЕС обяжет блоки питания для электроники иметь съемный USB-C

Главная цель новых правил — унификация и экологичность, пишут законодатели. Теперь один кабель и блок питания смогут работать с несколькими устройствами, как это уже сделано для смартфонов и планшетов. Закон охватывает источники питания до 240 Вт, которые должны поддерживать стандарт USB-PD.

Производители обязаны указывать мощность на блоке, порте и кабеле, а также использовать новый логотип «Common Charger», чтобы покупатели могли легко идентифицировать совместимые устройства. Зарядные устройства мощностью выше 10 Вт должны соответствовать минимальным требованиям по энергоэффективности, а беспроводные зарядки — снижать потребление в режиме ожидания.

Важное нововведение — обязательная защита от перенапряжений для некоторых устройств, например, роутеров. Некоторые категории исключены: UPS, медицинские приборы, игрушки, электросамокаты и устройства для влажных условий.