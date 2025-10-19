Компьютеры
ЕС обяжет блоки питания для электроники иметь съемный USB-C

И маркировку мощности. К 2028 году
К 2028 году все блоки питания и зарядные устройства на рынке ЕС должны будут иметь съемный USB-C кабель. Соответствующее законодательство распространяется на большинство бытовой электроники, включая ноутбуки, консоли, мониторы, роутеры, беспроводные зарядки и сетевые устройства.
Главная цель новых правил — унификация и экологичность, пишут законодатели. Теперь один кабель и блок питания смогут работать с несколькими устройствами, как это уже сделано для смартфонов и планшетов. Закон охватывает источники питания до 240 Вт, которые должны поддерживать стандарт USB-PD.

Производители обязаны указывать мощность на блоке, порте и кабеле, а также использовать новый логотип «Common Charger», чтобы покупатели могли легко идентифицировать совместимые устройства. Зарядные устройства мощностью выше 10 Вт должны соответствовать минимальным требованиям по энергоэффективности, а беспроводные зарядки — снижать потребление в режиме ожидания.

Важное нововведение — обязательная защита от перенапряжений для некоторых устройств, например, роутеров. Некоторые категории исключены: UPS, медицинские приборы, игрушки, электросамокаты и устройства для влажных условий.

