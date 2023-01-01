Ещё есть порох в пороховницах: Huawei «уронила» акции конкурентов всего одним своим патентом

Из-за санкций США ASML не поставляет оборудование для фотолитографии в сверхжёстком ультрафиолете в Китай. Однако попытки Huawei создать свой EUV-литограф всё равно вызывают у инвесторов беспокойство. Ведь китайская компания вполне может начать выпускать такое оборудование на экспорт.

Тем не менее, пока это лишь патент, и инвесторам не рекомендуют избавляться от ценных бумаг ASML.