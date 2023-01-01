Ещё есть порох в пороховницах: Huawei «уронила» акции конкурентов всего одним своим патентом

13:47, 01 января 2023
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Ещё есть порох в пороховницах: Huawei «уронила» акции конкурентов всего одним своим патентомРечь об ASML
На днях китайский технологический гигант Huawei подал заявку на патент, в котором описан EUV-литограф, передовое оборудование для производства микросхем. После этого у ведущего производителя оборудования для чипов ASML, у которого есть монополия на такие литографы, начала падать стоимость акций.
Фото: Flickr
Из-за санкций США ASML не поставляет оборудование для фотолитографии в сверхжёстком ультрафиолете в Китай. Однако попытки Huawei создать свой EUV-литограф всё равно вызывают у инвесторов беспокойство. Ведь китайская компания вполне может начать выпускать такое оборудование на экспорт.
Тем не менее, пока это лишь патент, и инвесторам не рекомендуют избавляться от ценных бумаг ASML.