Ещё не выпущенный Mac Pro обнаружили в студии известного диджея

Точной даты начала продаж Mac Pro 2019 неизвестно. Однако в магазинах он должен появиться осенью, а значит, до конца этого месяца. Судя по публикации Харриса, Apple уже начала раздавать новый компьютер различным знаменитостям.

Намеренно Харрис опубликовал видео с Mac Pro или нет, неясно. Из его поста понятно, что новинка установлена в студии диджея. Вероятно, она используется для работы.

Напомним, Mac Pro в базовой конфигурации обойдётся в 5999$ (примерно 383 тысячи рублей). Стоимость же рабочей станции в максимальной комплектации может достигнуть 60 000$ (около 3,8 млн рублей).