Компьютеры
Сегодня 14:41
Ещё не выпущенный Mac Pro обнаружили в студии известного диджея
Базовая версия стоит $6000!
Летом на конференции WWDC 2019 Apple представила новый дорогой Mac Pro с запоминающимся дизайном. Продажи компьютера ещё не начались, но известный диджей Кельвин Харрис (DJ Calvin Harris) уже опубликовал новинку в своём Instagram-аккаунте.
Точной даты начала продаж Mac Pro 2019 неизвестно. Однако в магазинах он должен появиться осенью, а значит, до конца этого месяца. Судя по публикации Харриса, Apple уже начала раздавать новый компьютер различным знаменитостям.
Намеренно Харрис опубликовал видео с Mac Pro или нет, неясно. Из его поста понятно, что новинка установлена в студии диджея. Вероятно, она используется для работы.
Напомним, Mac Pro в базовой конфигурации обойдётся в 5999$ (примерно 383 тысячи рублей). Стоимость же рабочей станции в максимальной комплектации может достигнуть 60 000$ (около 3,8 млн рублей).
Wccftech