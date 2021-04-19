Ещё один производитель начал урезать гарантию на видеокарты

На сайте Gigabyte указано, что компания оставляет за собой право изменять гарантийные условия без предварительного уведомления клиентов. Пока для российской версии там значится гарантийный срок в 36 месяцев, но Playground пишет, что Gigabyte намерена бороться с майнерами и сокращать гарантию на свои видеокарты.

Причина тому — мошенническая схема, по которой майнеры быстро истощают ресурсы видеокарты, а затем пытаются вернуть её по гарантии.

Для специальной майнинговой видеокарты CMP 30HX D6 6G Gigabyte, например, выставила гарантийный срок в 90 дней. Предполагается, что в скором времени это коснётся и игровых моделей.