Если вы искали лучший SSD формата SATA-III, это он

Если вы искали лучший SSD формата SATA-III, это онПротестировали AGI AI188 2 ТБ
На YouTube-канале proSSD ведущий выяснил, как в тестах и в реальной работе на Windows показывает себя накопитель AGI AI188.
Ведущий YouTube-канала proSSD проверил в синтетических тестах и в работе SSD AGI AI188 2 ТБ. Производитель обещает 550 Мб/с на чтение, 480 Мб/с на запись, а также 3 года гарантии.
В синтетических тестах показывает себя AGI AI188 2 ТБ очень достойно. К примеру, падение скорости в AIDА64 было не таким уж сильным - до 300 Мб/с. В реальных условиях после записи 575 ГБ скорость снизилась до 300 Мб/с. И это очень крутой результат. С этими и другими замерами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Если сравнивать AGI AI188 с другими SSD, то оказался лучше более дорогих Crusial MX 2 ТБ, Seagate 2 ТБ, Samsung 870 EVO 2 ТБ, Kingston SKC600 2 ТБ. К слову, стоимость AGI AI188 - примерно 8 300 рублей, а остальных накопителей - от 11 тысяч рублей. Помимо этого, тесты подтвердили все заявленные производителем скорости чтения и записи. То есть показал себя AGI AI188 2 ТБ очень хорошо.