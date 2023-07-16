Если вы искали лучший SSD формата SATA-III, это он

Ведущий YouTube-канала proSSD проверил в синтетических тестах и в работе SSD AGI AI188 2 ТБ. Производитель обещает 550 Мб/с на чтение, 480 Мб/с на запись, а также 3 года гарантии.

В синтетических тестах показывает себя AGI AI188 2 ТБ очень достойно. К примеру, падение скорости в AIDА64 было не таким уж сильным - до 300 Мб/с. В реальных условиях после записи 575 ГБ скорость снизилась до 300 Мб/с. И это очень крутой результат. С этими и другими замерами вы можете ознакомиться ниже.