Есть ли износ? RTX 3080 после двух лет майнинга сравнили с новой 3080 в играх

На YouTube-канале TheSpyHood эксперты сравнили в играх две версии видеокарты RTX 3080: новую и после двух лет майнинга. Запускались все игры на ультра-настройках графики в 1440p и 4К.

В God of War в разрешении 1440p средняя производительность составила 96 к/с после майнинга и 97 к/с - у новой видеокарты. В 4К эти показатели находились на уровне 69 к/с и 70 к/с.

Dying Light 2 шла в 1440p со средней частотой кадров 106 к/с (майнинг) и 104 к/с (новая RTX 3080), в 4К - с 59 к/с в обоих случаях.

Call of Duty Vanguard запускалась в 1440p со средним FPS 179 к/с (после майнинга) и 177 к/с (с новой видеокартой). В 4К эти значения находились в районе 101 к/с и 102 к/с.

Игра Days Gone шла в разрешении 1440p со 147 к/с и 145 к/с (майнинг и новая соответственно) в среднем, в 4К - с 87 и 88 к/с соответственно.

Village Resident Evil запускалась в 1440p со средней частотой кадров 174 к/с - после майнинга, 176 к/с - с новой видеокартой. В 4К эти же показатели составили 121 к/с и 119 к/с соответственно.

В Cyberpunk 2077 удалось в среднем получить в 1440p - 102 к/с в обоих случаях, в 4К - 77 к/с (RTX 3080 после майнинга) и 75 к/с (RTX 3080 новая).