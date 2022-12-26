Есть ли износ? RTX 3080 после двух лет майнинга сравнили с новой 3080 в играх

Есть ли износ? RTX 3080 после двух лет майнинга сравнили с новой 3080 в играхКто же победил?
Авторы канала TheSpyHood в выпуске на YouTube протестировали в 1440p и 4К новую видеокарту RTX 3080 и её же, но после двух лет майнинга. Правда ли, что графические ускорители сильно изнашиваются при майнинге?
Фото: TheSpyHood
На YouTube-канале TheSpyHood эксперты сравнили в играх две версии видеокарты RTX 3080: новую и после двух лет майнинга. Запускались все игры на ультра-настройках графики в 1440p и 4К.
В God of War в разрешении 1440p средняя производительность составила 96 к/с после майнинга и 97 к/с - у новой видеокарты. В 4К эти показатели находились на уровне 69 к/с и 70 к/с.
Dying Light 2 шла в 1440p со средней частотой кадров 106 к/с (майнинг) и 104 к/с (новая RTX 3080), в 4К - с 59 к/с в обоих случаях.
Call of Duty Vanguard запускалась в 1440p со средним FPS 179 к/с (после майнинга) и 177 к/с (с новой видеокартой). В 4К эти значения находились в районе 101 к/с и 102 к/с.
Игра Days Gone шла в разрешении 1440p со 147 к/с и 145 к/с (майнинг и новая соответственно) в среднем, в 4К - с 87 и 88 к/с соответственно.
Village Resident Evil запускалась в 1440p со средней частотой кадров 174 к/с - после майнинга, 176 к/с - с новой видеокартой. В 4К эти же показатели составили 121 к/с и 119 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 удалось в среднем получить в 1440p - 102 к/с в обоих случаях, в 4К - 77 к/с (RTX 3080 после майнинга) и 75 к/с (RTX 3080 новая).
Battlefield 2042 шла в 1440p со средним FPS в районе 116 к/с (с RTX 3080 после майнинга) и 117 к/с (с новой RTX 3080), в 4К - 76 и 78 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 117 к/с и 114 к/с (с RTX 3080 после майнинга и с новой соответственно), в 4К - 73 к/с в обоих случаях.
В Metro Exodus средняя производительность в 1440p равнялась 112 к/с (RTX 3080 после майнинга) и 114 к/с (RTX 3080 новая), в 4К - 81 к/с и 82 к/с.
Игра Horizon Zero Dawn запускалась в 1440p со средней производительностью 128 к/с (после майнинга) и 129 к/с (новая видеокарта), в разрешении 4К - с 83 к/с в обоих случаях.
Assassin's Creed Valhalla шла в 1440p со 104 к/с (RTX 3080 после майнинга) и 103 к/с (RTX 3080 новая), в 4К - с 71 к/с в обоих случаях.
В Red Dead Redemption 2 средняя частота кадров составляла в 1440p - 129 к/с и 126 к/с (RTX 3080 после майнинга и новая соответственно), в 4К - 85 и 86 к/с соответственно.
Вывод
В среднем во всех протестированных 12 играх показатели RTX 3080 после двух лет майнинга были даже выше, чем у новой RTX 3080 (в 1440p - на 0,8 % (126 к/с и 125 к/с)), или идентичными (в 4К - 82 к/с).
По энергопотреблению системы лучше оказалась сборка с новой видеокартой (551 Вт против 572 Вт у RTX 3080 после майнинга).
Характеристики игрового компьютера:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.