Есть ли прирост: DDR5 против DDR4 в современных играх

Есть ли прирост: DDR5 против DDR4 в современных играхЗапускались игры в 1080p
В одном из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware протестировали FPS у Ryzen 5 5600X DDR4 и i5-12600K DDR5.
A Plague Tale Requiem запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней удалось получить 82 к/с (DDR4) и 106 к/с (DDR5).
Cyberpunk 2077 шёл тоже на средних настройках графики. FPS в этой игре в среднем составил 100 к/с (с DDR4) и 113 к/с (с DDR5).
AC Odyssey тестировалась с пресетом Very High. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 100 к/с и 95 к/с (с DDR4 и DDR5 соответственно).
Dying Light 2 шла с Medium Quality. Средний FPS в ней равнялся 198 к/с (DDR4) и 203 к/с (DDR5).
Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. С DDR4 удалось получить в среднем 151 к/с, с DDR5 - 137 к/с.
В Hogwarts Legacy с пресетом Medium в среднем удалось достичь 162 к/с и 167 к/с соответственно (DDR4 и DDR5).
Spiderman Remastered шла с Max Details. Средняя производительность в ней составила 79 к/с (с DDR4) и 98 к/с (с DDR5).
Starfield запускалась с пресетом Low. Средний FPS в этой игре составил 82 к/с (DDR4) и 100 к/с (DDR5).
The Witcher 3 тестировалась с пресетом Medium, AA Off. Средняя частота кадров в игре находилась на уровне 190 к/с (DDR4) и 224 к/с (DDR5).
Minecraft запускалась на Ultra Quality. В среднем производительность составила в ней 416 к/с (с DDR4) и 398 к/с (DDR5).
Игра Hitman 3 шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней равнялся 96 к/с (DDR4) и 154 к/с (DDR5).
Kingdom Come Deliverance тестировалась на очень высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 134 к/с и 164 к/с (DDR4 и DDR5).
В игре Last Of Us с пресетом Medium средняя частота кадров находилась на уровне 90 к/с и 57 к/с (с DDR4 и DDR5 соответственно).
Hunter Call запускалась тоже со средним пресетом. В среднем FPS в этой игре равнялся 275 к/с и 272 к/с (DDR4 и DDR5).
Вывод
В основном i5-12600K DDR5 был лучше, чем Ryzen 5 5600X DDR4, в играх. В некоторых проектах, однако, лучшие показатели FPS были с DDR4: AC Odyssey, Far Cry 6, Minecraft, Last Of Us, Hunter Call. По средней частоте кадров в Full HD в целом разница между DDR4 и DDR5 составила около 6% (154 к/с и 163 к/с соответственно).
Характеристики сборок:
- процессор Intel Core i5-12600K DDR5/AMD Ryzen 5 5600X DDR4;
- материнская плата Asus ROG Strix Z690/Gigabyte В550 Gaming X;
- оперативная память 16 ГБ x 26000 МГц GSkill Ripjaws V DDR5;
- видеокарта MSI Trio RX 6800XT 16 ГБ DDR6;
- операционная система Windows 11.