Есть ли прирост: DDR5 против DDR4 в современных играх

A Plague Tale Requiem запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней удалось получить 82 к/с (DDR4) и 106 к/с (DDR5).

Cyberpunk 2077 шёл тоже на средних настройках графики. FPS в этой игре в среднем составил 100 к/с (с DDR4) и 113 к/с (с DDR5).

AC Odyssey тестировалась с пресетом Very High. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 100 к/с и 95 к/с (с DDR4 и DDR5 соответственно).

Dying Light 2 шла с Medium Quality. Средний FPS в ней равнялся 198 к/с (DDR4) и 203 к/с (DDR5).

Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. С DDR4 удалось получить в среднем 151 к/с, с DDR5 - 137 к/с.

В Hogwarts Legacy с пресетом Medium в среднем удалось достичь 162 к/с и 167 к/с соответственно (DDR4 и DDR5).

Spiderman Remastered шла с Max Details. Средняя производительность в ней составила 79 к/с (с DDR4) и 98 к/с (с DDR5).

Starfield запускалась с пресетом Low. Средний FPS в этой игре составил 82 к/с (DDR4) и 100 к/с (DDR5).