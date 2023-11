Есть ли прирост: DDR5 против DDR4 в современных играх

The Witcher 3 тестировалась с пресетом Medium, AA Off. Средняя частота кадров в игре находилась на уровне 190 к/с (DDR4) и 224 к/с (DDR5).

Minecraft запускалась на Ultra Quality. В среднем производительность составила в ней 416 к/с (с DDR4) и 398 к/с (DDR5).

Игра Hitman 3 шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней равнялся 96 к/с (DDR4) и 154 к/с (DDR5).

Kingdom Come Deliverance тестировалась на очень высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 134 к/с и 164 к/с (DDR4 и DDR5).

В игре Last Of Us с пресетом Medium средняя частота кадров находилась на уровне 90 к/с и 57 к/с (с DDR4 и DDR5 соответственно).

Hunter Call запускалась тоже со средним пресетом. В среднем FPS в этой игре равнялся 275 к/с и 272 к/с (DDR4 и DDR5).

Вывод

В основном i5-12600K DDR5 был лучше, чем Ryzen 5 5600X DDR4, в играх. В некоторых проектах, однако, лучшие показатели FPS были с DDR4: AC Odyssey, Far Cry 6, Minecraft, Last Of Us, Hunter Call. По средней частоте кадров в Full HD в целом разница между DDR4 и DDR5 составила около 6% (154 к/с и 163 к/с соответственно).

Характеристики сборок: