Есть ли разница между GeForce GTX 1060 и 1660 Super в современных играх

Red Dead Redemption 2 шла на настройках графики Epic. В среднем здесь производительность составляла 33 к/с и 52 к/с (1060 и 1660S соответственно), максимальная - 36 к/с и 59 к/с, минимальная - 31 к/с и 47 к/с.

В игре Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя частота кадров находилась на уровне 180 к/с (GTX 1060) и 279 к/с (1660S). Максимальный FPS при этом составлял 216 к/с и 333 к/с соответственно, минимальный - 141 к/с и 227 к/с.

Rust запускалась с пресетом 1/100. В среднем в этой игре удалось получить 84 к/с и 101 к/с (1060 и 1660S), максимально - 106 к/с и 113 к/с, минимально - 72 к/с и 86 к/с.

Игра Valheim шла с высокой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 59 к/с (GTX 1060) и 87 к/с (GTX 1660S), максимальная - 67 к/с и 110 к/с соответственно, минимальная - 49 к/с и 80 к/с.

Warzone 2.0 запускалась на настройках графики High/Medium. Средний FPS в ней составлял 41 к/с (с GTX 1060) и 70 к/с (с GTX 1660S), максимальный - 49 к/с и 88 к/с, минимальный - 36 к/с и 59 к/с.

Witcher 3 шла с ультра-пресетом. В среднем производительность в этой игре равнялась 49 к/с (1060) и 70 к/с (1660S), максимальный FPS - 56 к/с и 83 к/с, минимальный FPS - 41 к/с и 57 к/с.