Есть ли разница между GeForce GTX 1060 и 1660 Super в современных играх

Есть ли разница между GeForce GTX 1060 и 1660 Super в современных играхСравнили видеокарты в разрешении 1080p
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested эксперты выяснили, как себя в играх показывают GTX 1060 и 1660 Super. Всего тестировалось 11 игр.
Red Dead Redemption 2 шла на настройках графики Epic. В среднем здесь производительность составляла 33 к/с и 52 к/с (1060 и 1660S соответственно), максимальная - 36 к/с и 59 к/с, минимальная - 31 к/с и 47 к/с.
В игре Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя частота кадров находилась на уровне 180 к/с (GTX 1060) и 279 к/с (1660S). Максимальный FPS при этом составлял 216 к/с и 333 к/с соответственно, минимальный - 141 к/с и 227 к/с.
Rust запускалась с пресетом 1/100. В среднем в этой игре удалось получить 84 к/с и 101 к/с (1060 и 1660S), максимально - 106 к/с и 113 к/с, минимально - 72 к/с и 86 к/с.
Игра Valheim шла с высокой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 59 к/с (GTX 1060) и 87 к/с (GTX 1660S), максимальная - 67 к/с и 110 к/с соответственно, минимальная - 49 к/с и 80 к/с.
Warzone 2.0 запускалась на настройках графики High/Medium. Средний FPS в ней составлял 41 к/с (с GTX 1060) и 70 к/с (с GTX 1660S), максимальный - 49 к/с и 88 к/с, минимальный - 36 к/с и 59 к/с.
Witcher 3 шла с ультра-пресетом. В среднем производительность в этой игре равнялась 49 к/с (1060) и 70 к/с (1660S), максимальный FPS - 56 к/с и 83 к/с, минимальный FPS - 41 к/с и 57 к/с.
Apex Legends шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 105 к/с (GTX 1060) и 106 к/с (GTX 1660 Super), максимальная - 121 к/с и 130 к/с, минимальная - 79 к/с и 88 к/с.
Battlefield 5 запускалась на настройках графики High. Средний FPS здесь равнялся 30 к/с и 50 к/с (с 1060 и 1660S соответственно), максимальный - 45 к/с и 67 к/с, минимальный - 23 к/с и 41 к/с.
В игре Cyberpunk 2077 с пресетом High в среднем удалось получить 42 к/с (1060) и 79 к/с (1660S). Максимальный FPS при этом составил 56 к/с и 98 к/с соответственно, минимальный - 34 к/с и 65 к/с.
Fortnite Chapter 4 тестировалась с пресетом High и TAA. Средняя производительность в этой игре составляла 34 к/с (GTX 1060) и 52 к/с (GTX 1660 Super), максимальная - 52 к/с и 66 к/с, минимальная - 23 к/с и 42 к/с.
PUBG запускалась с графикой High. В среднем здесь частота кадров равнялась 88 к/с (с GTX 1060) и 109 к/с (с GTX 1660 Super), максимально удалось достичь 99 к/с и 120 к/с соответственно, минимально - 77 к/с и 98 к/с.
Вывод
Лучше себя во всех играх показала GTX 1660 Super. В целом же разница по средней производительности между 1060 и 1660S равнялась 41% (68 к/с и 96 к/с).
Конфигурация с GTX 1060:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gainward GTX 1060 6GB (driver version: 536.23);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Конфигурация с GTX 1660 Super:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 1660 Super (Driver: 531.18);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).