Есть ли разница между i3−13100F и i5−12400F с видеокартой среднего класса 6700XT

RDR 2 запускалась с High Details. С i3 получилось в среднем достичь 101 к/с, с i5 тоже 101 к/с.

The Last Of Us шла с пресетом Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 67 к/с (i3−13100F) и 68 к/с (i5−12 400).

Игра The Witcher 3 тестировалась на высоких настройках графики. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 84 к/с (с i3) и 91 к/с (с i5).

Rainbow Six Siege шла на настройках графики Ultra. С i3 средний FPS составлял в ней 270 к/с, с i5 — 317 к/с.

Uncharted запускалась с пресетом Ultra. В среднем производительность в этой игре находилась на уровне 72 к/с (i3−13100F) и 107 к/с (i5−12 400).

В Apex Legends с Max Details средняя частота кадров равнялась 131 к/с (i3) и 197 к/с (i5).

Fortnite шла с пресетом Epic. Средний FPS в этой игре находился на уровне 98 к/с (i3−13100F) и 131 к/с (i5−12 400).

Spider-Man Remastered тестировалась с графикой Very High. Средняя производительность в этой игре равнялась 77 к/с (i3) и 81 к/с (i5).

Вывод

Разница по среднему FPS во всех играх в целом была между i3−13100F и i5−12 400 очень незначительной. Она составляла 9% (104 к/с и 113 к/с соответственно).

Характеристики игровых сборок: — процессор Intel Core i3−13100F/i5−12 400; — система охлаждения DeepCool AG400; — видеокарта Asus Z690M Gaming Plus D4; — оперативная память 2×8 ГБ DDR4 3600 МГц; — видеокарта Asus Reference Design Dual RX 6700XT 12 ГБ DDR6.