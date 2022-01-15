Есть ли смысл покупать новый Intel Pentium

Что касается технических характеристик, Intel Pentium Gold G7400 имеет два ядра и четыре потока и построен на базе 10-нм архитектуры ядра ESF Golden Cove. У него есть 6 МБ кэш-памяти L3 и 2,5 МБ кэш-памяти L2, а TDP равен 46 Вт.

Процессор протестировали и в Cinebench R23, и в Cinebench R15. В первом тесте Intel Pentium Gold G7400 набрал 3814 и 1396 балла (многоядерный и одноядерный результаты). В R15 — 543 и 205 баллов. В целом, новинка может конкурировать со старыми четырёхъядерными чипами AMD, такими как Ryzen 3 3200G. А вот процессоры Zen 2 и Zen 3 будут намного быстрее. По сравнению со своим предшественником, Intel Pentium Gold G7400 на 30% быстрее. И это неплохие результаты для сегмента начального уровня, поэтому можно задуматься о покупке.