Есть ли смысл разгонять оперативную память DDR5 в компьютерах на базе Intel Alder Lake

Конфигурация тестируемого ПК включала в себя: процессор Intel Core i9-12900K, материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Hero, систему охлаждения ASUS ROG Ryujin II 360, блок питания Corsair HX850 80Plus Platinum 850 Вт, ОЗУ G.Skill Trident Z5 2 x 16 ГБ DDR5-6000 CL 36-36-36-76 (XMP), видеокарту MSI GTX 1080 (1178/1279 Boost), жёсткий диск Crucial MX300 1 ТБ. Операционная система - Windows 10 Pro.

Память DDR5 была протестирована в бенчмарках (программах WinRAR 5.90, Blender 2.79b, Cinebench R23, 3D Particle Movement v2.1), а также в играх (Civilization 6, Shadow of the Tomb Raider (DX12), Strange Brigade (DX12); в низком и высоком разрешении).

В целом оказалось, что разгон памяти на самом деле не играет такой важной роли, как предполагалось ранее.

Так, в тестах, где нагрузка на память была небольшой, не показали прироста производительности. В тестах, где нагрузка оказывалась выше, был заметен прирост от более высоких частот/меньших задержек. Результаты, полученные в WinRAR 5.90, показывают, что при переходе с DDR5-4800 CL36 на DDR5-6400 CL36 производительность увеличилась чуть более чем на 14 процентов. Снижение задержек на частоте DDR5-4800 прибавило 6,4 процента производительности.