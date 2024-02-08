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Компьютеры
Опубликовано 08 февраля 2024, 12:00
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Есть ли смысл ставить Ryzen 7 5700X3D вместо более дешёвого 5700X

Их протестировали в играх и программах
Универсальный процессор Ryzen 7 5700X сравнили с игровым 5700X3D. На YouTube-канале Benchmark PC Tech выяснили, какой процессор лучше подходит для рабочих приложений и игр: Ryzen 7 5700X3D или 5700X.

В X265 лучше показывал себя Ryzen 7 5700X3D: разница между ним и 5700X составляла 3%. При этом в 7 Zip на почти 1% лучше был Ryzen 7 5700X. В остальных двух приложениях лидировал вновь игровой процессор.

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Benchmark PC Tech

Что касается игр, то результаты у Ryzen 7 7800X3D были практически всегда лучше. Однако если в 1080p разница между ним и 5700X была более-менее значительная (252 и 212 к/с соответственно), то в 4К они почти совпадали: 213 и 206 к/с соответственно в Battlefiled V.

Со всеми замерами в играх и программах вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Лучшим вариантом из AMD Ryzen 7 7800X3D и 5700X как для рабочих задач, так и для игровых будет первый.

Характеристики сборок:

  • процессор AMD Ryzen 7 7800X3D/5700X;
  • материнская плата Aorus X670E Master;
  • оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
  • видеокарта RTX 4090.